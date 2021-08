Luglio in ripresa per il turismo a Rimini

Trend positivo per il luglio a Rimini. A segnalarlo è VisitRimini, che ha condotto un’indagine a campione tra 108 alberghi della città.

Secondo quanto riporta ansa.it, l’83% degli intervistati ha dichiarato che lo scorso mese ha visto un’occupazione pari o superiore allo stesso mese del 2020. Ma non solo: per oltre un terzo il dato è stato superiore anche al 2019.



Per quanto riguarda gli arrivi da oltreconfine, il 78% degli intervistati rileva presenze straniere tra gli ospiti; per il 44% delle strutture i non italiani sono meno del 15%, mentre per il 34% la quota degli stranieri supera questa percentuale. A farsi sentire è soprattutto l’assenza dei russi e degli statunitensi.