Green Pass, Garavaglia: “Cinque regole per salvare l’estate”

Mentre si attende l’esito del consiglio dei ministri per capire quali novità saranno introdotte sul fronte Green Pass, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (nella foto), traccia una strada per favorire la ripresa del settore, identificando cinque linee di intervento, “cinque punti, come le dita di una mano” per salvare la stagione estiva.

Nelle scorse ore, riporta rainews.it, il titolare del dicastero del Turismo ha stilato un vero e proprio elenco di misure da introdurre con urgenza. Queste sono: l’esenzione del Green Pass per i minorenni; l’autocertificazione per i clienti di bar e ristoranti; l’esenzione della certificazione verde per l’accesso a fiere e sagre all’aperto; l’esenzione del Green Pass per i servizi interni agli alberghi; e nessun vincolo per i mezzi di trasporto.



Si tratta, ha precisato Garavaglia, di “cinque punti, come le dita di una mano. Sono quelli che la Lega chiede vengano introdotti per agevolare la stagione turistica, e non solo. Misure improntate al pragmatismo e alla semplificazione”. Interventi “di buon senso - ha aggiunto il ministro -. Alle quali credo sia giusto aggiungere, per il ritorno a scuola, i tamponi salivari per i bambini, già adottati in qualche regione”.