Boom dei Borghi italiani: il turismo visto da Google Trends

I dati di Google Trends parlano chiaro: i borghi italiani segnano un vero e proprio boom di interesse, frutto della spinta al turismo di prossimità. Lo rivela l’analisi di Im Evolution, che registra un +300% per le ricerche dei borghi del Lazio, così come per i borghi della Toscana, per il cammino dei borghi silenti e per i borghi dell’Emilia Romagna. In particolare, Civita di Bagnoregio segna addirittura un +400%.



Marco Bove, ceo di Im Evolution, commenta: “Questo è un trend crescente da alcuni anni, ma che si è accentuato con le restrizioni sanitarie della pandemia. C’è sicuramente una riscoperta dei territori italiani,ricchi di cultura, fascino, storia, cibi genuini e il desiderio di immergersi nella natura”. E aggiunge: “È fondamentale per le strutture turistiche, come per le attività commerciali dei territori intercettare la forte domanda legata al territorio con una strategia digitale ad hoc per promuovere le strutture turistiche, le attività commerciali e i territori”.