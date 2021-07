Calabria, da agosto arriva il Treno degli Dei

In Calabria, il Treno degli Dei diventa realtà. Il trasporto ferroviario regionale si arricchirà a breve di una nuova perla nata dal lavoro condotto da Fondazione FS Italiane, Regione Calabria e Divisione Passeggeri Regionale Calabria di Trenitalia.

Dal 10 agosto, l’Associazione Ferrovie in Calabria si occuperà dell'organizzazione di treni turistici su due diverse reti ferroviarie. Le vendite per questi itinerari sono aperte da oggi: si andrà da Paola a Tropea, da Lamezia Terme Centrale a Reggio Calabria Centrale e ancora da Tropea a Reggio Calabria.



La particolarità sta nella possibilità di salire a bordo delle storiche carrozze in orario serale avendo dunque modo di ammirare il tramonto sul Tirreno, di assaggiare prodotti locali e ascoltare canti e musica tradizionali.



Acquistando il biglietto del treno, infine, è possibile abbinare delle visite guidate tra cui quella di Tropea o delle esperienze uniche come la Costa Viola by Night, una romantica crociera in notturna sullo Stretto di Messina.