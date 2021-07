Roma, via dei Fori Imperiali diventa pedonale: parte la sperimentazione

Al via a Roma la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali. Dal 31 luglio al 1° agosto la direttrice che collega il sito archeologico romano alla stazione di Termini sarà completamente interdetto al traffico automobilistico.

Parte così la sperimentazione voluta dalla Giunta capitolina che estende al sabato e a ogni ultimo fine settimana del mese l’apertura ai soli pedoni della via. “Diamo il via a questa sperimentazione come previsto dalla memoria approvata dalla Giunta capitolina. Nostro obiettivo è procedere gradualmente verso la pedonalizzazione integrale di una delle aree di maggior valore storico e archeologico della Capitale, in vista della realizzazione di un unico ambito pedonale dai Fori alla stazione Termini”, ha riferito la sindaca di Roma Virginia Raggi a romatoday.it.