Venezia non sarà iscritta tra i siti Unesco a rischio, ma resta ‘sorvegliata speciale’

Venezia e la Laguna ce l'hanno fatta: il paragrafo che chiedeva l'inserimento nella Lista dei siti Unesco in pericolo è stato cancellato. Il Comitato del Patrimonio Mondiale, riunito a Fuzhou, in Cina, ha preso questa decisione al termine di una discussione che ha toccato i temi più caldi e attuali che affliggono Venezia.

Una decisione che evidenzia la complessità delle prossime sfide: la strategia per un turismo sostenibile, l'incentivazione della residenzialità, la qualità delle attività commerciali, la finalizzazione della pianificazione ambientale.



Ora la città diventa sorvegliata speciale, e dovrà sviluppare una proposta per la soluzione dei diversi problemi e una serie di misure correttive da applicare in un preciso lasso di tempo. "Adesso dobbiamo lavorare tutti per la protezione della Laguna e individuare un percorso di sviluppo sostenibile per questa realtà in cui la cultura e l'industria creativa sono chiamate a giocare un ruolo da protagoniste", ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini. S. P.