Calabria Straordinaria, decolla il progetto di rilancio dei tesori nascosti

di Alberto Caspani

'Calabria Straordinaria', pronti via. Presentato a Milano il nuovo progetto di promozione turistica del territorio, dieci dei 100 Marcatori Identitari Distintivi individuati dalla Regione saranno fatti conoscere già a fine estate col coinvolgimento diretto di altrettanti organic influencer.

Per fare luce sui tesori nascosti, si partirà idealmente dalla scoperta dei fari lungo gli 800 chilometri di costa per arrivare a illuminare a festa l’intera Calabria fra il 6 dicembre e il 6 gennaio. “In questo periodo - spiega Fausto Orsomarso (nella foto), assessore regionale allo Sviluppo Economico, al Turismo e all’Internazionalizzazione - vogliamo rivoluzionare la percezione del nostro territorio come semplice destinazione mare. Pochi, infatti, conoscono ancora il percorso fra Celico e Pietrafitta dedicato al teologo Gioacchino da Fiore, o lo spettacolo della fioritura delle Clementine, i forni dell’Aspromonte, la seta borbonica di Catanzaro”.



Turismo in rapida ripresa

Grazie alla nuova campagna, la Calabria punta a recuperare rapidamente i 9,5 milioni di pernottamenti registrati nel 2019 (e calati a 4,5 nel 2020), sfruttando la scelta strategica di investire il 50% dei fondi per il territorio direttamente nel turismo e ottenere un forte incremento del valore dell’enogastronomico (oggi appena lo 0,5% dei 36 miliardi di euro ricavati a livello nazionale). Col coinvolgimento dei famigliari di Gianni Versace, San Nicola Arcella avrà inoltre un palazzo dedicato allo stilista calabrese, dove far nascere il polo regionale dello stile e del design.