Agenzia Pugliapromozione: nuovo bando per le imprese del turismo

Parte il nuovo bando ‘Custodiamo il Turismo 2.0 e la Cultura 2.0 in Puglia’, con una dotazione di circa 25 milioni di euro.

Le imprese dei due settori, come riporta Hotelmag, hanno la possibilità di accedere alle sovvenzioni per far fronte alla perdita di fatturato conseguita a causa della crisi ingenerata dalla pandemia, secondo criteri determinati dal bando stesso.

Gli aiuti verranno erogati dalla Agenzia Pugliapromozione, ai sensi del ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’.

“Con il nuovo bando si implementerà la platea dei potenziali beneficiari rispetto a quelli che hanno potuto accedere al primo bando – ha spiegato Renato Grelle, commissario dell’Agenzia Pugliapromozione -. Le procedure sono state semplificate e la piattaforma di accesso alle misure è stata resa più efficiente”.



La scelta strategica di trasformare Pugliapromozione in organismo intermedio per l’erogazione di aiuti alle pmi del turismo e della cultura “ci consente di mettere a disposizione l’Agenzia per l’erogazione di questa seconda tranche di sostegni in favore di filiere fondamentali per la ripartenza del sistema economico pugliese”, ha aggiunto Aldo Patruno, direttore del dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio -. Questa nuova misura a fondo perduto va a coprire le perdite di fatturato e corrispettivi da settembre-ottobre 2020 in poi, e per affrontare la sfida del rilancio e della ripartenza del sistema turistico e culturale regionale”.