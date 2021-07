Slitta a domani, giovedì 22 luglio, il Cdm per l’approvazione del decreto Green Pass, ma inizia a essere più definita la linea che il Governo intende intraprendere per arginare la diffusione della variante Delta nelle prossime settimane. Secondo le prime anticipazioni, l’Esecutivo starebbe lavorando su un calendario che, in tre fasi, porterebbe all’obbligatorietà ‘di fatto’ della Certificazione Verde.

Il primo step, spiega Repubblica.it, dovrebbe prevedere l’esibizione del pass per partecipare agli eventi pubblici e per accedere a bar e ristoranti al chiuso dal 26 luglio o dal primo agosto; il secondo step la restrizione della validità del Certificato alle due dosi del vaccino a partire dal primo settembre; e il terzo il Green Pass obbligatorio su tutti i mezzi di trasporto, a breve e lunga percorrenza, a partire dal 15 settembre.



Restrizioni progressive

Un sistema di restrizioni progressivo, quindi, che limiterebbe progressivamente l’accesso a luoghi e servizi pubblici in assenza di una comprovata immunizzazione.



Sistema, questo, che potrebbe trovare il placet delle Regioni, che all’Esecutivo richiedono un corretto utilizzo della Certificazione Verde per favorire la ripartenza, almeno in zona bianca.



Le richieste delle Regioni

Al termine della Conferenza delle Regioni, svoltasi ieri, i governatori hanno evidenziato, infatti, la necessità di istituire l’obbligo di Green Pass per accedere a discoteche e grandi eventi, al fine di favorire la ripartenza in sicurezza dei due segmenti; e di rivedere l’attuale sistema di monitoraggio del rischio epidemiologico da Covid-19, garantendo maggior flessibilità e la riduzione da 4 a 3 delle diverse zone di rischio.



Per i presidenti di regione è necessario inoltre che venga fissato un numero minimo di test da effettuare ogni giorno - ossia 150 tamponi ogni centomila abitanti - e che non si debba scendere al di sotto della soglia del 15% e 20% di occupazione massima dei posti letto per restare in zona bianca. “L’andamento della campagna di vaccinazione - ha precisato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga - consente di aggiornare gli indicatori cui si legano l'assegnazione dei colori alle diverse zone e le conseguenti misure di restrizione”.