Pisa is much more, parte la nuova campagna di promozione

Prende il via a Pisa il nuovo Piano di sviluppo turistico e la nuova campagna di promozione, come si legge su Hotelmag. La città toscana getta le basi per accogliere i visitatori del futuro, attraverso un patto tra Comune, Università e operatori, per un rilancio del turismo che parta da strategie condivise e da un aggiornamento del sistema.

‘Pisa is much more! Pisa è molto di più’. È questo è il titolo della campagna di comunicazione digitale, che sarà attiva sino all’inverno, per presentare, raccontare e far scoprire tutti i luoghi della città e del litorale, rivolgendosi a target specifici.



L’assessore al Turismo della città ha anche annunciato la convocazione di tavoli di ascolto e condivisione, “in grado di raggiungere nuovi segmenti di domanda e favorire l’aggregazione degli operatori per creare offerte commerciali integrate”.