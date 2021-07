Tornano le sere Fai d'estate, il programma di luglio e agosto

Un'estate all'insegna della cultura: tornano le 'Sere Fai d'Estate' con un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgerà 28 Beni del Fondo Ambiente Italiano che, nei mesi di luglio e agosto, rimarranno aperti dal tramonto a mezzanotte permettendo ai visitatori di prendere parte - in tutta sicurezza - a una serie di iniziative speciali da vivere a tu per tu con la natura e con l'arte.



Sarà infatti possibile partecipare a visite guidate in notturna, come quelle organizzate ad esempio al Parco Villa Gregoriana a Tivoli; degustare genuini prodotti locali tra gli antichi alberi di agrumi e ulivi secolari del Giardino della Kolymbethra ad Agrigento o ancora osservare le stelle presso I Giganti della Sila a Spezzano della Sila. Tanti gli eventi da non perdere consultabili e prenotabili sul sito del Fai. L. F.