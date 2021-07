Torna l’overtourism: Spiaggia dei conigli a numero chiuso

Si pensava fosse una questione che, almeno per un po’, potesse essere accantonata. E invece l’overtourism torna a far parlare di sé: da giovedì 15 luglio la Spiaggia dei conigli a Lampedusa, una delle più famose d’Italia, reintrodurrà la ‘capienza massima’. A far scattare il provvedimento, come precisa corriere.it, è stata presa d’assalto dai turisti, con conseguenti assembramenti.

Il numero massimo di presenze è stato fissato a 300 per turno, con lo scopo di tutelare un ambiente particolarmente vulnerabile.



Prenotazione obbligatoria

La misura, una volta tanto, non è in realtà legata al Covid. La scelta non è stata fatta per limitare le occasioni di contagio legate agli assembramenti, ma proprio per salvaguardare una zona con una marcata pericolosità idrogeologica.



Per accedere alla spiaggia è necessario registrarsi sul sito dedicato e scegliere la fascia oraria (mattina o pomeriggio). Non solo: per ogni accesso online si potranno prenotare al massimo 4 persone e fino a 3 mezze giornate la settimana.