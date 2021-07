Assoturismo, Messina: “Serve maggior sostegno per le città d’arte”

Il presidente di Assoturismo Vittorio Messina ha commentato positivamente l’approvazione dell’emendamento al Sostegni Bis che aumenta da 50 a 60 milioni la dotazione del fondo del ministero del Turismo per le città d’arte, con un incremento di 10 milioni di euro da destinare a Roma capitale.

“L’incremento di risorse da destinare a Roma nell’ambito del fondo per le Città d’arte è assolutamente benvenuto, perché necessario: il turismo cittadino sta vivendo ancora una drammatica fase di stallo. Una difficoltà che purtroppo coinvolge tutte le mete culturali, ma che nella capitale è particolarmente acuta. Dopo la perdita della stagione primaverile – la più importante per la città - a causa delle restrizioni, l’estate non decolla come sperato. A incidere è l’assenza del turismo estero, che a Roma ha un peso straordinario: prima della pandemia i pernottamenti di viaggiatori stranieri nella capitale superavano i 20 milioni l’anno, il doppio di Venezia”.



Tutte le mete culturali, comunque, “sono in sofferenza per l’assenza degli stranieri: il Green pass, a causa dell’incertezza generata dalle notizie di varianti, non sta dando i risultati attesi. Una sofferenza prolungata, che sta gettando le imprese di tutte le città d’arte in uno stato di crisi profonda: in questo scenario, sarà importante continuare a supportarle nel lungo percorso verso la ripresa, che difficilmente arriverà prima del 2022. Serve un intervento strutturale che le accompagni verso il rilancio”.