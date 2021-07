Cinecittà World, al via il nuovo Stunt Show ispirato a Fast & Furious

Cinecittà World, forte di 40 attrazioni e 7 aree a tema, propone nella stagione fino a gennaio 2022 oltre 60 eventi. Fra le novità il parco festeggia i 20 anni della saga cinematografica Fast & Furious, il cui primo film uscì proprio nel 2001. Nell’arena Stunt, ricostruita con una scenografia in stile Usa, debutta il nuovo Stunt Show, ispirato alle gesta di Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson. Macchine spettacolari sono protagoniste anche nella nuova animazione che rende omaggio alla serie Transformers.

Il cartellone del 2021 prevede ogni giorno sei show e animazioni live, con un cast di attori, ballerini, cantanti e stunt.

Da quest’anno, inoltre, grazie ad una nuova piattaforma tecnologica, con un semplice click dal cellulare, il parco diventa contactless: gli ospiti possono acquistare i biglietti di ingresso, prenotare le attrazioni nell’orario preferito, muoversi con la nuova mappa interattiva, raggiungere amici e familiari, scoprire i tempi di attesa davanti ad ogni gioco, saltare le code, comporre il proprio menù e farselo servire dove e quando vogliono, scegliere il posto in teatro per gli eventi speciali. Possono inoltre organizzare la propria festa di compleanno o programmare una vacanza al parco dormendo in hotel o in tenda.