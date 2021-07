La Lombardia lancia un concorso per giovani videomaker per promuove le sue eccellenze

Raccontare la bellezza e le eccellenze della Lombardia attraverso la realizzazione di video della durata massimo di 30 secondi. È questo in progetto dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni cui si potrà aderire fino al 7 settembre 2021 presentando le domande al bando 'Ciak #inLombardia a 360 gradi'.

L’iniziativa è stata messa in campo dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni. "C'è voglia di Lombardia - dice l’assessore - e per raccontarla abbiamo deciso di puntare sull'entusiasmo e la passione dei giovani. Grazie alla loro creatività vogliamo che emerga tutto il meglio di una terra che dai laghi alle montagne, dalle città d'arte sino ai suoi percorsi enogastronomici può diventare la meta d'eccellenza per un turismo di prossimità nazionale ed europeo. Siamo convinti che i novelli videomaker, grazie alla magia del cinema, abbinata alla variegata bellezza di una regione unica, sapranno catturare e sedurre un vasto pubblico, invogliandolo a visitare i nostri luoghi".



Cinque le categorie a cui devono ispirarsi i video: 'MyMovie #inLombardia', video che promuovono la Lombardia attraverso la scelta di location in cui ambientare e far rivivere scene o sequenze di film famosi realizzati altrove; 'Unforgettable #inLombardia', video che valorizzano la Lombardia come meta ideale per il wedding tourism; 'Made #inLombardia', filmati che valorizzano il territorio attraverso le sue eccellenze e competenze professionali fra le botteghe artigiane, gli atelier, le cantine, le aziende agricole e manifatturiere, le cucine dei ristoranti, i laboratori; 'Smart working #inLombardia', ossia la regione come destinazione ideale per conciliare le esigenze lavorative dello smart working a quelle di svago, divertimento e relax e infine 'On the road #inLombardia', per raccontare i territori come meta di vacanze all'insegna della natura e della libertà di movimento.



Il premio per i primi classificati di ogni categoria sarà di 4mila euro per un totale di 50mila euro di staziamento.