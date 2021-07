Seducenti e glamour, esclusivi e sportivi, eleganti scrigni di segreti e privacy. A ognuno il suo. Smeralda Holding entra in una nuova dimensione, aprendo le porte all'ospitalità del futuro e dedicando ogni singolo hotel a un target ben preciso. E poi restyling, design di grandi firme dell'hotellerie mondiale, materiali locali di pregio, ristorazione stellare, wellness di marca, per fissare l'impronta caratterizzante. L'implementazione del piano industriale della società guarda al futuro, con l'obiettivo di riqualificare gli asset e innalzare ulteriormente il livello dell'ospitalità. Con investimenti per 120 milioni di euro, 15 milioni dei quali spesi nel 2021, tutti gli alberghi sono coinvolti in un progetto che si concluderà nel 2024.



