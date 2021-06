In Friuli si fa vacanza con Sportland, i pacchetti outdoor fra sport e degustazioni

È pronto per il mese di luglio il pacchetto ‘sostenibilità’ di Sportland, un’esperienza immersa nel verde di Mont di Prat in Friuli Venezia Giulia e dedicata agli appassionati dell’outdoor, tra attività di trekking, e-bike, yoga all’aria aperta e forest bathing.

Nato nel 2011 per la promozione dell'area pedemontana e dell'Alto Friuli, il progetto Sportland intende sfruttare il binomio sport e turismo: l'iniziativa unisce 15 Comuni (Arta Terme, Artegna, Buja, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Nimis, Osoppo, Tarcento, Tolmezzo, Trasaghis, Venzone, Verzegnis e Villa Santina) e mette in rete le diverse discipline sportive con l'offerta culturale, naturalistica ed enogastronomica.



Due i tipi di offerta: una pensata per i più piccoli con centri vacanze che accoglieranno bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e una per gli adulti, con 13 pacchetti vacanze pensati per l’estate 2021, una risposta alle esigenze del turista post-covid che vuole sempre più viaggiare in sicurezza stando a contatto con la natura e l’aria aperta.



Senza dimenticare l’enogastronomia: all’interno della proposta di Sportland ci sono anche tre appuntamenti con “Music & Taste of Sportland” a Nimis, un’occasione per “degustare” i sapori del territorio in compagnia della buona musica.