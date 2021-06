Dopo un anno e mezzo catastrofico per l’Italia l’imperativo è uno solo: ripartire al più presto. “Ora - spiega a Italpress il presidente Enit Giorgio Palmucci - il nostro compito è soprattutto quello di far riprendere quei flussi, prima dai Paesi europei e e poi anche da quelli intercontinentali, che rappresentavano il 50% circa dell’incoming italiano. Stiamo cercando di lavorare soprattutto nei Paesi di prossimità, per fare in modo che già quest’estate si possano vedere i risultati”.

Promozione e green pass

Un’attività promozionae che si esplica sia sul web, sia attraverso il lavoro dei 28 uffici Enit nel mondo “in attesa - aggiunge Palmucci - della ripresa delle rotte dagli Stati Uniti e dall’Estremo Oriente.



Intanto il Green Pass dà tranquillità ai turisti e ci permette di accogliere visitatori che non diffondano la pandemia, in modo da non ricadere nella situazione che abbiamo vissuto lo scorso ottobre”.