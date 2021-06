Uno stanziamento di 450 milioni di euro per uno dei settori più profondamente colpiti dalla crisi pandemica: quello delle fiere e dei congressi.

Ad annunciarlo il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ha precisato come i fondi saranno ripartiti tra fiere, congressi e operatori della logistica e del trasporto, in attesa di ritornare in presenza “perché – ha commentato – altrimenti manca la relazione, non c’è innovazione e alla lunga i mercato si ferma”.



Più precisamente, come spiega borsaitaliana.it, al sistema delle fiere andranno 163 milioni di euro, altrettanti agli organizzatori di congressi, mentre 123 milioni saranno roservati a chi eroga servizi di trasporto e logistica legati al turismo. Il decreto prevede anche un anticipo da 100 milioni di euro del contributo destinato a 1.173 operatori del settore e l'erogazione avverrà automaticamente.