Da lunedì tutta l’Italia è bianca, tranne la Val d’Aosta

Da lunedì 21 giugno quasi tutte le Regioni italiane saranno bianche. L’unica a dover attendere ancora è la Val d’Aosta: ad eccezione di questa, l’intera Penisola si troverà nella fascia di rischio minore.

Se il monitoraggio di oggi pomeriggio confermerà il trend, passeranno in bianco Toscana, Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria, Marche e provincia di Bolzano, come riporta corriere.it.



L’indice Rt si mantiene sostanzialmente stabile, mente l’incidenza su 100mila abitanti in una settimana è scesa da 25 a 16,7. Nessuna Regione supera la soglia critica di occupazione dei letti in terapia intensiva o in area medica.