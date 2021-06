L’ipotesi di Draghi: dal 15 luglio basta mascherine all’aperto

Mario Draghi vuole seguire l’esempio di Israele e Francia: dalla metà di luglio, quindi, anche nel nostro Paese potrebbe venir meno l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, mantenendola però ancora al chiuso.

Una mossa su cui spinge Salvini, che dice: “La Francia all’aperto toglie le mascherine, non penso che siano dei matti. Da Israele alla Norvegia prendono atto della situazione, la gente si è comportata bene, il piano vaccinale sta correndo. Parlerò con Draghi e sarà sicuramente una nostra proposta chiedere di togliere le mascherina all'aperto”.



Altro argomento ancora in discussione è la proroga dello stato d’emergenza in scadenza il 31 luglio, che il premier vorrebbe rinnovare ancora di qualche mese contro il parere della Lega ma anche, spiega La Stampa, del ministro della Salute Roberto Speranza. L’ipotesi di Draghi è di prorogarlo fino al 31 dicembre.