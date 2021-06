di Isabella Cattoni

Dalle crisi possono nascere spunti nuovi per ripartire e rivedere politiche desuete e non più aderenti alla domanda del consumatore. Parte da questa convinzione l’analisi di Massimo Tocchetti (nella foto), presidente di Aigo e board member di Travel Consul, che ha in mente una strategia precisa per rilanciare il turismo in Italia. Che sappia fare tesoro dell’esperienza maturata su altri mercati e delle ricerche condotte nel corso del tempo da Travel Consul.

“L’Italia sta ripartendo ma è necessario programmare una strategia di promozione e marketing a lungo termine, che non si esaurisca in provvedimenti sporadici, magari legati a particolari stanziamenti o a finanziamenti privati. Serve un piano strategico italiano, che ponga l’accento sulle azioni da mettere in campo in sinergia con potenziali investitori interessati a seguire la via di uno sviluppo sostenibile. E duraturo. Piani che partano dall’analisi dei mercati esteri e della domanda verso l’Italia, con l’obiettivo di creare prodotti ad hoc e formare gli operatori locali”.



Tocchetti fa appello alla coesione fra istituzioni, territorio e investitori per creare un prodotto che si declini in diverse tematiche chiave “che sappiano suscitare interesse nel turista straniero o italiano”. A questo proposito, sono indispensabili tavoli per la formazione in linea con un piano di marketing della durata di almeno 3-5 anni, che si basi su obiettivi e investimenti misurabili.



Il manager cita a esempio alcuni casi virtuosi, che nella sua esperienza hanno prodotto ottimi frutti nel corso dell’ultimo decennio. Ad esempio il caso emblematico della promozione dell’Oman, di New York o di Val Trompia e Val Sabbia, le ‘Valli resilienti’ che hanno saputo fare sistema insieme a Brescia e proporre un percorso organizzato in termini di prodotto.

“Tutti progetti – spiega Tocchetti – che dovrebbero fornire un valido esempio anche al nostro Governo. Perché per dare frutti durevoli servono politiche strutturate, piani a lungo termine e un prodotto in grado di cogliere le sinergie e gli spunti che arrivano dal territorio italiano, una miniera ancora tutta da sfruttare”.