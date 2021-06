Dieci milioni di euro messi in campo attraverso il progetto 'Più notti, più sogni' e altri cinque destinati a iniziative e campagne di promozione come 'Fai un salto nel Lazio', lanciata proprio in questi giorni su TikTok per parlare al target dei giovani. Parte da qui la strategia della Regione Lazio per il rilancio del settore turistico provato dalla pandemia.

"Storicamente - spiega a TTG Italia l'assessore regionale al Turismo Valentina Corrado - abbiamo un dato di permanenza dei turisti molto basso, che si attesta su una media di 2,3 giorni. Con 'Più notti, più sogni' abbiamo voluto aiutare le imprese del ricettivo rimaste chiuse a causa del Covid e allo stesso tempo aumentare la durata del soggiorno". Una misura rivolta in prima battuta al comparto alberghiero ed extralberghiero ma che, secondo Corrado, guarda a tutta la filiera turistica, anche, precisa, ai "tour operator e alle agenzie che hanno ora uno strumento in più per costruire pacchetti esperienziali".



La strategia di promozione

Alla misura si aggiunge poi la campagna di influncer marketing 'Fai un salto nel Lazio', dal taglio prettamente social, che ha per protagonisti due tiktoker come Lorenzo Brock Azzolini e Paola Manghisi. E che farà da apripista ad una strategia di promozione più ampia che, anticipa Corrado, intende accendere i riflettori su "tutti i luoghi di rilevanza turistica della Regione: dai parchi divertimento, alle riserve naturali, dai centri termali ai campi da golf, dai parchi urbani ai borghi gioiello".



Obiettivo, la costruzione, sul lungo periodo, di un'identità regionale forte, ma non in concorrenza con quella della Città Eterna. "C'è sempre stata una contrapposizione tra Roma, con il suo brand fortissimo, e le province. Ma credo invece - sostiene Corrado - che serva un'azione sinergica e non una competizione campanilistica, per far capire a italiani e stranieri che c'è un territorio straordinariamente ricco che si può vivere al di là di Roma, un territorio dove puoi ad esempio vivere un'esperienza termale, una legata ai cammini religiosi o alla gastronomia".



I vaccini

Sulla possibilità di offrire i vaccini in vacanza Corrado sottolinea che "non c'è alcuna preclusione": "La nostra campagna vaccinale, arrivata a 4 milioni di somministrazioni, procede spedita. Immunizzare i turisti dipenderà, peró, dalla quantità di fiale a disposizione".



Amina D'Addario