Via Francigena Road to Rome, al via l’evento per rilanciare il turismo slow

Una marcia attraverso l'Europa per celebrare la ripresa del turismo slow. Partirà da Canterbury il 16 giugno 'Via Francigena. Road to Rome 2021. Start again', la marcia a staffetta organizzata dall'Associazione Europea delle Vie Francigene in collaborazione con Enit e con il sostegno di Intesa Sanpaolo e Snam.

Un percorso di 3.200 Km da percorrere a piedi o in bicicletta che culminerà a Roma il 10 settembre, per finire a Santa Maria di Leuca il 18 ottobre. Oggi la Via Francigena - 148 tappe in 5 Paesi - costituisce uno degli itinerari culturali europei più attrattivi e l'evento, sottolineano il presidente Enit Giorgio Palmucci e il direttore Enit Giovanni Bastianelli, rappresenta "un ritorno alle esperienze reali in un fil rouge che è uno storytelling fatto di persone che si incontrano lungo il cammino".



Amina D'Addario