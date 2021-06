Cortina, albergatori fiduciosi per la stagione estiva

Inizia l’estate della ripartenza anche per Cortina d’Ampezzo, che ha predisposto un programma diversificato di attività per la prossima stagione.

“Ci troviamo ad affrontare un settore turistico trasformato – ha sottolineato Francesco Corte Colò, portavoce per Cortina Marketing -, in cui la necessità è rivedere le strategie dedicate ai diversi mercati, lavorando su quelli a lungo raggio, dove si nota una ripresa da parte dei flussi provenienti dagli Usa. Un’attenzione particolare viene dedicata al mercato cinese”.



Per la presidente dell’Associazione Albergatori Cortina, Roberta Alverà, sono fondamentali le sinergie nate tra gli operatori del territorio in questo anno difficile: “È stato possibile, nonostante le restrizioni, dare accoglienza laddove necessario, e supportare in maniera fondamentale i grandi eventi degli ultimi mesi. Siamo orgogliosi... (continua su HotelMag)