Puglia: oltre un milione di turisti stranieri grazie al green pass

Sono 1,2 milioni gli ospiti internazionali che potrebbero scegliere la Puglia con il green pass Ue. La stima è frutto dell’analisi di Coldiretti Puglia sulla base dei dati di PugliaPromozione. “Gli stranieri - spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia - scelgono la regione soprattutto a luglio, con il 18% del totale qannuo e a settembre per il 17%, con un trend di pernottamenti equamente distribuiti nei mesi da maggio a ottobre”.

Secondo quanto riportato da Coldiretti Puglia il turismo in regione impatta per 6,5 miliardi sui consumi finali, pari al 12,3% sui consumi totali: “Una ricchezza straordinaria - dice la nota riportata La Gazzetta del Mezzogiorno - a cui contribuisce il turismo esperienziale negli agriturismi, come dimostrato dalla quota percentuale di soddisfazione nel rapporto con il territorio”.