Turismo accessibile, il Governo stanzia 30 milioni per le Regioni

C’è anche spazio per il turismo accessibile nell’investimento da 100 milioni di euro che il Governo stanzierà con il fondo per l’Inclusione.

Ad annunciarlo il ministro per le Disabilità Erika Stefani, che ha precisato come al turismo accessibile saranno dedicati 30 milioni di euro a favore delle Regioni che presenteranno progetti ad hoc.



Le azioni previste sono infrastrutture, servizi accessibili e servizi di accompagnamento, come spiegato dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia durante una conferenza stampa a Palazzo Madama.



Le Regioni dovranno impegnarsi al cofinanziamento

Sarà inoltre prevista l’attivazione di un tirocinio per le persone che operano con i disabili. L’altro obiettivo, aggiunge Ansa, è una vera collaborazione con le Regioni con cofinanziamenti e corresponsabilizzazione. “Il turismo accessibile - aggiunge Stefani - è una grandissima opportunità per tutta l'Italia e non solo per la nostra economia, ma anche per uno sviluppo sotto il profilo della civiltà”.



Grazie al cofinanziamento delle Regioni si prevede un effetto moltiplicatore: “Potremmo arrivare a 42 milioni che potranno cambiare il volto dell'Italia” conclude Stefani.