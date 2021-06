Fidenza Village lancia il progetto 'Cara Emilia' per scoprire le eccellenze del territorio

Fidenza Village torna in pista per sostenere il turismo attento a preservare le realtà locali. Con il progetto ‘Cara Emilia’ il Villaggio, in collaborazione con le istituzioni locali, propone dieci itinerari turistici inediti e li racconta attraverso cinque content creator e un’originale mappa digitale.

Con questa iniziativa Fidenza Village rilancia la possibilità di vivere tutte le bellezze dell’Emilia, concetto peraltro già portato avanti grazie alla partnership ufficiale con Parma 2020+21 e con Destinazione Turistica Emilia.



“Con questa iniziativa Fidenza Village riafferma il proprio impegno culturale sul territorio aprendo le proprie porte, trasversalmente, alle realtà naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche, alimentari ed enogastronomiche in cui è collocato – spiega Davide Rampello, direttore artistico di Fidenza Village per Parma 2020+21 -. L’idea è proprio quella di sfruttare, in continuità con i progetti già avviati, la grande centralità del proprio posizionamento come vero e proprio ‘palcoscenico’ in cui far diventare protagoniste le storie d’eccellenza del territorio”.



I dieci pacchetti turistici sono visionabili sul sito di Fidenza Village e saranno commercializzati dal consorzio Parma Piacenza Emilia attraverso la piattaforma Piacenza Travel.