Favorevole sì, ma con buon senso. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia si dichiara d’accordo sulla possibilità di fornire la seconda dose di vaccino ai turisti stranieri che scelgono il nostro Paese per le loro vacanze estive.

“Le Regioni, chi più chi meno, hanno raggiunto una copertura importante - ha spiegato al Corriere della Sera - e quest’estate potremo avere dei margini per trattare queste eccezioni”. Eccezioni che, specifica, potrebbero riguardare anche i turisti italiani che, avendo prenotato un soggiorno lungo, si trovano a dover fare la seconda dose proprio durante le vacanze. Garavaglia fa tuttavia appello alle Regioni perché si sappiano organizzare bene, in modo da evitare il caos.



Il superbonus per gli alberghi

Notizie positive, intanto, sul fronte dell’efficientamento 110% delle strutture alberghiere. Una questione che sta molto a cuore al ministro, come lui stesso ha spiegato al Festival dell'economia di Trento, sottolineando l'intenzione di recuperare il superbonus per gli hotel, rimasti esclusi nell'ultima versione del Recovery.



Per questa misura, aggiunge, il Governo ha messo a disposizione un miliardo e 800 milioni nel Recovery Plan, “che diventeranno tre miliardi con l’effetto leva e la decontribuzione per la cassa integrazione”.