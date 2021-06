Tuscany for Weddings per il rilancio del segmento in regione

Tuscany for Weddings, divisione del Destination Florence Convention & Visitors Bureau, insieme al Centro Studi turistici lavoreranno al rilancio del segmento grazie all’aggiudicazione del bando triennale da 210 mila euro messo a disposizione da Toscana Promozione Turistica.

“Grazie alla nostra esperienza e grazie al bando triennale di Toscana Promozione Turistica siamo pronti al rilancio garantendo supporto per la costituzione e promozione del prodotto turistico wedding alle varie destinazioni - commenta Federico Barraco, presidente del Destination Florence Convention & Visitors Bureau -. La promozione regionale che sosteniamo con il nostro know-how privilegerà in questa prima fase clienti provenienti dalle altre regioni italiane e dal Nord Europa”.



L'obiettivo per il settore wedding è raggiungere e migliorare nel 2022 i dati pre pandemia. In Toscana (regione scelta come prima meta e che rappresenta circa il 30% del mercato italiano) nel 2019, si sono registrati oltre 2800 eventi per un fatturato di oltre 165 milioni di euro e per oltre 500 mila presenze turistiche legate alle nozze.