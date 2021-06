Si è tenuto ieri il confronto tra Regioni e Governo sulle vaccinazioni nei luoghi di vacanza. Un’intesa definitiva non è ancora stata trovata, ma si lavora per una soluzione, che possa tutelare in particolar modo chi è in attesa della seconda dose e prevede di trascorrere le ferie estive in una regione diversa da quella di residenza.

In un documento approvato ieri dalla Conferenza delle Regioni, riporta ilpost.it, si prevede che la somministrazione delle seconde dosi nei luoghi di villeggiatura possa essere “una assoluta eccezione, considerata la relativa flessibilità della data della seconda dose e la possibilità di programmazione che tale elemento offre”. Un punto che potrebbe rapprensentare una svolta, aprendo una corsia preferenziale per alcuni viaggiatori.



Soggiorni lunghi

La seconda somministrazione potrebbe, infatti, essere garantita a chi effettuerà soggiorni lunghi in una Regione diversa da quella di residenza, a patto, però, che il paziente tenti il possibile per spostare la data del secondo richiamo nel polo vaccinale di riferimento.



Su questo punto, il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, attraverso una circolare, ha invitato le Regioni a garantire flessibilità sulle somministrazioni delle seconde dosi, per consentire agli italiani di raggiungere i luoghi di villeggiatura in serenità.