Piemonte, Lombardia e Liguria: pacchetti turismo interregionali

Alexala, l'Atl di Alessandria e Sistema Piemonte hanno ideato dieci pacchetti turistici - acquistabili dal 31 maggio - che coinvolgono sì il Piemonte, ma anche la Lombardia e la Liguria.

Si tratta del progetto Via(e) che propone itinerari attraverso Monferrato, Langhe, Lomellina, Riviera lungo la via romana descritta nelle fonti storiche e coinvolge sette consorzi turistici e oltre cinquecento imprese. Fra i pacchetti ci sono 'bio experience', scoperte gastronomiche, attività outdoor, voli privati sui vigneti. "Nel 2019 abbiamo intuito che era possibile aprire nuove vie esperienziali - spiega Pierluigi Prati, presidente di Alexala -. Cultura, arte, natura, prodotti enogastronomici si fondono con borghi e paesaggi da scoprire e da vivere a piedi, in bici, in moto, in auto". Aggiunge Andrea Cerrato, presidente di Sistema Monferrato: "Via(e) è un modello per un nuovo sistema che guarda a dare risposte di qualità al turista´. M. T.