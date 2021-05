Sicilia, voucher 2x3 per spingere l’estate

Prenderà il via a giugno “See Sicily”, iniziativa del piano di promozione turistica della Regione, che prevede un pacchetto di servizi per chi arriva nell’Isola. Attraverso i voucher, entro il 30 settembre, sulle prenotazioni per due notti in Sicilia è prevista la gratuità per la terza notte, per un ingresso a musei e monumenti, per una visita guidata turistica, alpina o subacquea, un’escursione o un’immersione.

La piattaforma per le prenotazioni consentirà alle agenzie di viaggi siciliane di predisporre dei pacchetti. In totale sono circa 200mila i posti letto disponibili. All’offerta lanciata per l’estate andrà ad aggiungersi quella sui... (continua su HotelMag)