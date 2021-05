Mare, campagna ed enogastronomia. Ecco la fotografia dell'estate italiana

L'estate si avvicina e l'11% degli italiani ha già prenotato le vacanze. Grazie alla spinta delle vaccinazioni e alle riaperture, il trend positivo ha incoraggiato le persone. Gettonate rimangono le località sul mare (34%), seguite dalle aree di campagna (11%) e dalla montagna (9%). Ancora in difficoltà le città d'arte (4%) e i laghi (2%).

Buone le prospettive per il turismo straniero, secondo quanto afferma la Coldiretti sulla base dell'indagine di Notosondaggi, che con l'arrivo del green pass per i cittadini dell'area Schengen, della Gran Bretagna e di Israele, potrebbe far tornare i visitatori internazionali nella Penisola. Nel 2019, proprio gli arrivi dall'estero avevano generato una spesa turistica pari a 11,5 miliardi tra luglio a settembre.



Come riporta gds.it, si guarda con attenzione al turismo enogastromico che proprio nel periodo della pandemia ha contribuito all'economia con un valore di oltre 5 miliardi di euro. G. G.