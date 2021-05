Vaccinazioni in vacanza, accordo tra Piemonte e Liguria

Il Piemonte e la Liguria hanno avviato una sinergia per favorire, nella stagione estiva, la vaccinazione dei rispettivi abitanti in vacanza sulla costa ligure o sulle montagne piemontesi. È quanto prevede il protocollo d’intenti per la reciprocità vaccinale in ambito turistico firmato da Alberto Cirio e Giovanni Toti, presidenti rispettivamente delle Regioni Piemonte e Liguria. Il documento è stato trasmesso al commissario straordinario per l’Emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, per ogni opportuna valutazione e per il via libera.

Il protocollo stabilisce che i residenti in Piemonte potranno ricevere la vaccinazione anti-Covid nei punti vaccinali liguri, così come i residenti in Liguria potranno ricevere la medesima vaccinazione nei punti vaccinali piemontesi, a condizione che... (continua su HotelMag)