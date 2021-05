L’Italia diventa gialla. Tre candidati per la zona bianca dal primo giugno

Da lunedì prossimo tutta l’Italia sarà di colore giallo. Il monitoraggio settimanale indica dati in calo per tutta la Penisola, che dalla prossima settimana sarà interamente nella fascia di rischio più bassa.

Ma c’è di più: sullo scenario italiano potrebbero infatti tornare anche le zone bianche, come riporta corriere.it. E non sarà un fenomeno isolato. Stando ai dati disponibili, dal primo giugno saranno tre le regioni che passeranno nella fascia di rischio in cui tutte le attività sono aperte e non c’è il coprifuoco: si tratta di Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Molise. Il primo giugno, infatti, è il giorno in cui il decreto in vigore dal 18 maggio prevede che possano tornare le zone bianche.



Ma dalla metà del prossimo mese potrebbe essere in zona bianca più o meno metà italia: il 7 giugno potrebbe infatti toccare ad Abruzzo, Veneto e Liguria, mentre il 14 giugno a Lombardia, Lazio e Umbria.