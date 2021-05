Piemonte, da metà giugno montagne Covid-free

Il Piemonte rende le sue montagne Covid-free, vaccinando tutti i residenti e lavoratori dei 500 comuni montani e di alta collina che presentano presidi sanitari minimi, analogamente a quanto già fatto con le isole minori.

L’intervento riguarderà, in particolare, le aree alpine, in tutti i Comuni sopra i 700 metri di altitudine, le aree appenniniche e di alta collina, come la Langa cuneese o astigiana, i Comuni sopra i 500 metri di altitudine e quelli fra i 400 e i 499 metri che distano più di 25 minuti da un ospedale. La mappa è stata definita sulla base delle tempistiche... (continua su HotelMag)