Ghiacciaio Presena: si scia il 22 e 23 maggio

Il nuovo decreto appena approvato consente la riapertura degli impianti di risalita dal 22 maggio e il ghiacciaio Presena può tornare ad accogliere anche gli sciatori amaroriali.

Il ghiacciaio, dove in questi giorni si stanno allenando le squadre nazionali di sci nordico, resterà aperto sabato 22 e domenica 23 maggio. Dal giorno dopo prenderanno il via le operazioni di copertura con i teli geotessili che, come ogni anno, hanno lo scopo di preservare il ghiaccio dallo scioglimento.



Lo skipass giornaliero potrà essere acquistato a partire da giovedì 20 maggio esclusivamente online sul sito pontedilegnotonale.com. L’accesso agli impianti sarà limitato in base alle normative vigenti, sia per la giornata di sabato 22 che per la giornata di domenica 23 maggio. Sul sito da domani sarà possibile verificare la disponibilità di posti, prima di procedere all’acquisto.



Gli impianti del ghiacciaio saranno in funzione dalle 8.30 alle 15.30, il rifugio Capanna Presena sarà aperto come punto di ristoro. Via libera anche per gli scialpinisti, che presso la biglietteria della cabinovia Paradiso, nelle giornate di sabato e domenica, potranno acquistare in base ai posti disponibili i biglietti di singola andata per le cabinovie Paradiso e Presena. La cabinovia Paradiso riaprirà poi il 5 giugno e la Presena il weekend 19-20 giugno e poi in modo continuativo dal 26 giugno, per i trekking estivi.



È fondamentale il rispetto delle regole anti-contagio ovvero: mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, indossare la mascherina sugli impianti di risalita e quando non si sta sciando, igienizzarsi e lavarsi spesso le mani.