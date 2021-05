Federalberghi Roma: “L’approvazione di altri vaccini potrebbe far tornare russi e cinesi”

“Naturalmente è un bene avere aperto questa corsia preferenziale con gli Stati Uniti, ma se non si riconoscerà la validità anche di altri vaccini non potremo sperare nel ritorno di russi e cinesi che pesano in maniera determinante sulla nostra componente estera”. Il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, punta l’attenzione sul prossimo passo da affrontare dopo l’abolizione della quarantena per i viaggiatori provenienti da Ue, Gran Bretagna, Stati Uniti, Israele e Giappone.

“Tutti i mercati del Sud-Est asiatico e anche quello russo non fanno parte dell’ultimo provvedimento del ministro Speranza – puntualizza Roscioli -. Ma perché questi turisti altospendenti tornino a programmare le loro vacanze in Italia bisogna pensare... (continua su HotelMag)