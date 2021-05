Il Friuli Venezia Giulia inaugura la stagione balneare. Ecco le nuove regole

Il Friuli Venezia Giulia avvia ufficialmente a stagione balneare. Con un evento simbolico organizzato nei giorni scorsi nei 66 stabilimenti balneari della regione, oltre 25mila ombrelloni hanno cominciato a schiudersi, lanciando così il messaggio ai turisti e ai frequentatori delle spiagge: “Siamo pronti ad accogliervi”.

Da Lignano Sabbiadoro a Muggia, passando per Grado, Marina Julia, Sistiana e Trieste, le spiagge del Friuli Venezia Giulia sono state protagoniste nelle prove generali dell’avvio della stagione promuovendo una costa unica lunga 130 chilometri.

L’iniziativa, promossa da PromoTurismoFvg assieme ai 40 gestori degli stabilimenti balneari della regione Friuli Venezia Giulia, lancia un messaggio di ripartenza dell’intera costa della regione.

In linea con i tre pilastri che guidano la strategia di rilancio del Friuli Venezia Giulia, anche le spiagge offriranno per tutta l’estate 2021 sicurezza, digitalizzazione ed esperienze.



Gli stabilimenti balneari riaprono rispettando alcuni accorgimenti che già lo scorso anno erano stati adottati secondo le linee guida emanate dal Governo. Sarà rispettato il distanziamento tra gli ombrelloni, che ha regalato maggior comfort agli ospiti, così come una gestione organizzata degli ingressi e delle uscite anche attraverso l’utilizzo di passerelle dedicate o personale di accoglienza.

I frequentatori delle spiagge attrezzate potranno contare su una maggiore digitalizzazione e sull’implementazione dei servizi di delivery sotto l’ombrellone: il sito www.marefvg.com, oltre a presentare l’offerta della costa, è stato ottimizzato per rendere più semplice il booking online e sono aumentati gli stabilimenti che offrono il servizio, così sarà possibile prenotare l’ombrellone dal proprio smartphone evitando di attendere all’ingresso.



Le esperienze saranno ancora una volta protagoniste dell’estate 2021: accanto agli sport che si possono praticare sui litorali, a visite guidate, escursioni e attività in acqua, non mancheranno le diverse proposte del calendario di ‘Sea&Taste’, il format ideato da PromoTurismoFvg che offre la possibilità di esplorare il territorio conoscendone la natura, ma anche le tradizioni attraverso esperienze enogastronomiche.