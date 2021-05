Puglia, stabilimenti balneari sold out per l'estate

La stagione non è ancora partita, ma i lidi pugliesi già parlano di abbonamenti sold out fino a settembre. Il tutto esaurito si registra in particolare negli stabilimenti del Salento e del Gargano, ma anche nelle spiagge tra Margherita di Savoia, Barletta, Trani e Bisceglie.

"Gli abbonamenti di lettini e ombrelloni - ha spiegato a Repubblica Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiani Balneari - sono come e più dell'anno scorso perché c'è la corsa da parte delle famiglie ad avere la postazione garantita, vista anche la riduzione dell'offerta da parte degli stabilimenti balneari per diminuire gli assembramenti".



A confermare il trend positivo c'è poi la Fiba Confesercenti Puglia. "Le prenotazioni - ha sottolineato il presidente Fabrizio Santorsola - vanno benissimo. Parecchi turisti italiani stanno bloccando la permanenza nei lidi fino a settembre". A. D. A.