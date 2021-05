Visit Emilia cambia logo nel segno dello ‘slow mix’

L'Emilia presenta il nuovo logo, un progetto grafico e strategico portato avanti con l'agenzia di comunicazione McCann che ha ideato il rebranding.

"Deve essere un momento di ripartenza", sottolinea Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia. "Abbiamo dovuto ritarare i nostri traguardi e strategie anche in relazione a un mercato del turismo che è cambiato".



L'obiettivo è quello di raggiungere il numero di presenze del 2019. Un progetto che include Parma, Piacenza e Reggio Emilia, tre province da sempre custodi delle eccellenze del Made in Italy che seducono il viaggiatore italiano ma soprattutto internazionale.



"Aspettiamo il 15 maggio quando anche gli stranieri potranno venire nella nostra regione senza quarantena", aggiunge Andrea Corsini, assessore Regione Emilia-Romagna. Il logo dell'Emilia nasce dal concetto dello 'slow mix', il concept chiave per raccontare quanto la destinazione abbia da offrire. Non cartoline, ma lo spirito dei luoghi, l'esperienza e i dettagli. "È un logo pulito e lineare che trasmette subito i valori e le emozioni che questa terra deve suscitare, è un elemento di grande forza", prosegue l'assessore. G.G.