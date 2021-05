Fidenza Village vara il progetto slow 'Cara Emilia'

Strizza l’occhio al turismo lento l’iniziativa del progetto ‘Cara Emilia’ realizzato da Fidenza Village, partner ufficiale di Parma 2020+21 e partner di Destinazione Turistica Emilia, ente pubblico che raggruppa le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Si tratta di 10 itinerari inediti raccontati attraverso 5 content creator e un’originale mappa digitale in collaborazione con gli enti locali. “Con questa iniziativa – evidenzia Davide Rampello, direttore artistico di Fidenza Village per Parma 2020+21 – il villaggio riafferma il proprio impegno culturale sul territorio aprendo le proprie porte, trasversalmente, alle realtà naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche, alimentari ed enogastronomiche in cui è collocato”.



I 10 pacchetti turistici sono visionabili sul sito di Fidenza Village e saranno commercializzati dal Consorzio Parma Piacenza Emilia, attraverso la piattaforma Piacenza Travel.