“Se continuiamo con questi numeri sui vaccinati, tra 15 giorni si potrà spostare il coprifuoco in avanti”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Ospite a Domenica In, su Rai 1, il sottosegretario ha confermato l’intenzione dell’Esecutivo di lavorare per la modifica della restrizione.

“Ora possiamo allargare le maglie - ha dichiarato -, prima i numeri non lo permettevano. Eravamo nel pieno della terza ondata”.



Verso la riapertura

Le regole, ha aggiunto, riporta rainews.it, “bisogna continuare a rispettarle. Evitare assembramenti, tenere la mascherina. Non intendo al mare”.



Il sottosegretario ha esortato gli italiani a “resistere ancora un po’” e a essere prudenti, perché, ha assicurato, “stiamo andando incontro alla riapertura completa di tutte le attività”.