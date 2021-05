VisitRimini lancia il nuovo portale

di Gaia Guarino

VisitRimini presenta il nuovo portale. Una porta di accesso capace di raccontare tutte le ricchezze e i cambiamenti avvenuti in città. "Tra le sfide, come dmc, la più difficile e attesa era creare non un semplice sito", sottolinea Stefania Agostini, presidente di VisitRimini.

"Attraverso questo strumento abbiamo voluto realizzare uno dei compiti più nobili e pratici della nostra mission, ossia aumentare il valore della proposta sia materiale sia immateriale". Ribaltare il paradigma da 'cosa ti offro' a 'come ti faccio sentire'.



Un'operazione che ha condotto all'apertura di un portale in quattro lingue, suddiviso in sezioni tematiche che sfociano nelle idee per le vacanze. Un bel racconto ma concreto, svariate attività da sperimentare grazie alla collaborazione con operatori del territorio. Si aggiunge un'area dedicata alle catene alberghiere e agli eventi in città, al palacongressi e in fiera, con la possibilità di effettuare direttamente il booking e concludere sulla piattaforma il processo d'acquisto.



Non mancano inoltre le news e i social, che raccontano Rimini come un luogo da vivere tutto l'anno, una destinazione non soltanto balneare, ma anche perfetta per il wedding.