Land of Fashion: i village pronti a ripartire con nuovi store

Land of Fashion si prepara a ripartire. Diverse le novità e gli eventi in programma nei village nella stagione 2021.

A partire dal Franciacorta Village, che nei prossimi mesi amplierà l’offerta inagurando gli store di Desigual, Brics e Fracomina. Come ogni anno, inoltre, sarà race passion sponsor dell’evento storico 1000 Miglia e ospiterà la mostra 'Experience 1000 Miglia', uno spazio espositivo interamente dedicato alla storica corsa automobilistica, arricchito da foto d’epoca, cimeli e vetture storiche. Gli appassionati, poi, potranno acquistare capi a tema nello shop dedicato alla collezione di abbigliamento 1000 Miglia.



Anche al Palmanova Village fervono i preparativi per l’apertura di nuovi store: nei prossimi mesi, infatti, debutteranno gli spazi espositivi di GAS Jeans, Flavio Castellani e Cotton & Silk, mentre altri store saranno rinnovati.



Nuove aperture ed eventi anche al Valdichiana Village. Tra i brand che il Village si appresta ad accogliere The Green Sneaker (marchio che propone scarpe sostenibili ed ecologiche), Desigual, Flavio Castellani, Manila Grace, Fracomina, Giunti al Punto e il temporary store di North Sales.



Per quanto riguarda gli eventi, invece, dal 4 giugno al 12 settembre il Village ospiterà un distaccamento della mostra ‘L’Ombra dalle tenebre, dai lumi degli Etruschi ai bagliori di Pompei’, con un’esposizione dedicata alle tecniche di illuminazione e ai rituali connessi in epoca etrusca.



Dal mese di luglio (e fino ad ottobre), poi, sarà a disposizione dei clienti del Village un bus scoperto che permetterà di scoprire il territorio della Valdichiana attraverso un tour green, con partenza e ritorno al Village.



Nuove aperture, infine, per Mantova Village e Puglia Village: debutteranno infatti gli store di Patrizia Pepe e Fracomina per l’hub pugliese.