Parte il piano ‘isole Covid free’ in Sicilia. La Regione segue le orme di Procida, da poco completamente immunizzata, dando il via alle vaccinazioni sulle isole minori, per rilanciare il turismo e tutelare la popolazione locale.

A partire dal prossimo fine settimana, si legge su ilsole24ore.it, inizieranno così le somministrazioni a tutti i cittadini di età maggiore ai 18 anni residenti a Lampedusa e Linosa. Queste infatti saranno le prime isole a essere immunizzate.



Da lunedì prossimo la campagna ‘covid free’ proseguirà nel resto delle isole siciliane.



La Regione procede quindi in autonomia per prepararsi ad accogliere i villeggianti in sicurezza e a far ripartire in tempi rapidi la stagione turistica. “Spero che il generale Figliuolo voglia comprendere che da parte nostra non c’è alcuna volontà di essere disobbedienti – ha spiegato al quotidiano il presidente della Regione, Nello Musumeci -, ma avvertiamo tutti il peso della responsabilità della specifica condizione epidemiologica dell’isola ma anche di carattere sociale. Dobbiamo correre, altrimenti non ce ne usciremo più da questo tunnel”.