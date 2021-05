Il coprifuoco potrebbe non proseguire per tutta l’estate. Ad affermarlo è il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, sulla base dell’andamento delle vaccinazioni.

Come riporta ilsole24ore.com, la valutazione si basa sull’andamento della campana vaccinale, che secondo quanto affermato da Sibilia sta procedendo secondo i ritmi stabiliti. L’estate, dunque, si prospetta “più tranquilla”, con una “graduale ripresa di tutte le attività”.



I prossimi passi, afferma Sibilia, dovrebbero essere gli interventi sui tamponi rapidi e molecolari, indispensabili per il green pass necessario per spostarsi tra Regioni di colore diverso.