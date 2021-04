di Amina D'Addario

Le risorse del Recovery Plan dedicate al turismo ammontano "nel complesso a 2,4 miliardi diretti. Di questi poco più di 600 milioni attraverso sovvenzioni e quasi 1.800 sotto forma di prestiti". A chiarire quanto verrà destinato al rilancio del settore è il ministro Massimo Garavaglia in un'intervista a Repubblica.

"Il capitolo Turismo del Pnrr - spiega - favorirà un aumento dello 0,8% dei consumi interni, parteciperà per un punto percentuale alla crescita del Pil, favorirà l'aumento dell'1,7% degli investimenti e grazie al settore aumenterà di quasi un punto percentuale il tasso d'occupazione".



Coprifuoco e isole Covid free

Ma il ministro interviene anche sul coprifuoco. "Non credo - dice - che il coprifuoco alle 22 sia il primo deterrente contro la diffusione del virus. Il mio punto di vista non è improntato all'ideologia, ma solo al pragmatismo e alla praticità".



Sulle polemiche scoppiate sulle isole Covid free Garavaglia aggiunge: "Credo che dispute di questo genere, comprensibili, verranno superate dalle vaccinazioni".