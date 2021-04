È il giorno della ripartenza. Oggi entra in vigore il nuovo decreto Covid, disponendo novità importanti per quanti risiedono nelle zone gialle e dando il via al calendario delle riaperture.

Da questo momento è possibile infatti muoversi liberamente tra regioni gialle e bianche e tornano in attività alcuni comparti del turismo e dell'economia nazionale.



Riaperture

Riaprono oggi, in zona gialla, musei, mostre e parchi archeologici. Nel fine settimana saranno invece accessibili solo su prenotazione.



Tornano operativi anche teatri, sale da concerto, cinema, live club, locali e spazi per eventi all’aperto. La capienza non potrà, però, superare il 50%: il numero massimo di spettatori non potrà comunque suprerare 1.000 all’aperto e 500 al chiuso.



Riaprono, sempre in zona gialla, bar e ristoranti, sia pranzo che a cena, ma solo all’aperto. La distanza da rispettare è di un metro e al tavolo possono sedere al massimo 4 persone, a meno che non si tratti di conviventi. In zona arancione o rossa, bar e ristoranti restano chiusi.



Coprifuoco

Resta comunque in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5.